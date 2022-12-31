Sakarya’da feci kaza! Kamyon, arkadan çarpan kurtarıcı ile 8 kilometre gitti: 1 ölü
Sakarya'da TEM Otoyolunda arıza yapan cipi taşıyan kurtarıcı, kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark etmeyen kamyon şoförü, aracına takılan kurtarıcı ile 8 kilometre gitti. Kamyon şoförü polisler tarafından durdurulurken, kurtarıcının sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, TEM Otoyolu Tavuklar mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne giden ve arıza yapan cipi taşıyan Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı kurtarıcı, aynı yöne giden İbrahim Hakkı Sarı (61) idaresindeki 61 K 6382 kamyona arkadan çarptı. Kurtarıcı, kamyona takıldı. Kazayı fark etmeyen kamyon şoförü Sarı, yoluna devam etti.
Kamyon, yaklaşık 8 bin 100 metre ileride, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden geçerken trafik polisleri kazayı fark etti.
Polisler kamyonu durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Kurtarıcıda sıkışan Kaan Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kamyon şoförü İbrahim Hakkı Sarı gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)