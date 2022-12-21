Şanlıurfa’da, asker ve zırhlı araç eşliğinde ağlatan kentsel dönüşüm yıkımı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AKP’li belediyenin kentsel dönüşüm gerekçesiyle asker ve zırhlı araçlar eşliğinde gerçekleştirdiği yıkım sonrası evleri yıkılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet KAYA

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Bitek Köyü'ndeki yıkım görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Gariban köylünün atadan kalma evlerini, ahırlarını neden yerle bir ediyorsunuz?” diye sordu.

Yıkım karşısında gözyaşlarına boğulan kadınlar, Kürtçe “Yeter artık!” diye. Köylüler, “Biz burada terörist miyiz bu kadar asker gelmiş?” diyerek AKP'li belediyeye tepki gösterdi.

YANLIŞA HUKUKİ KILIF ARAYIŞI

Paylaşımına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Şanlıurfa Valiliği'ni etiketleyen Tanal, “Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Bitek Köyü’nde yıkım var! Devlet gücünün arkasına sığınarak vatandaşı mağdur etmek var! Yanlışa hukuki kılıf arayışı var!” değerlendirmesini yaptı.

O İNSANLAR İŞGALCİ Mİ?

CHP'li Mahmut Tanal, paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

“AKP’li Halfeti Belediyesi, ‘kentsel dönüşüm' adı altında Bitek Köyü'ndeki vatandaşları ‘işgalci' göstererek evlerini, ahırlarını yıkıyor! Köyün kentle ne alakası var ki ‘kentsel dönüşüm' diye harekete geçtiniz? Asıl amacınız nedir onu kamuoyuna açıklayın? Gariban köylünün atadan kalma evlerini, ahırlarını neden yerle bir ediyorsunuz? O insanları ata topraklarında neden işgalci gösteriyorsunuz? Evlerin kurulu olduğu arazileri kim için istiyorsunuz?”

‘O ARAZİLERİ KİME SATTINIZ?’

Vatandaşın elinden almak istediğiniz arazileri üçüncü şahıslara mı sattınız? Halfeti Belediyesi neden şeffaf davranmıyor? Halfeti Belediyesi'nce Bitek Köyü'nde kimlere arazi satıldı? Bitek Köyü sakinlerinin çığlığını duyun! Halfeti Belediyesi yönetimine ‘dur' deyin!

Sadece Bitek Köyü değil, Halfeti'nin birçok yerinde araziler parsel parsel satılıyor. Bu konunun takipçisiyiz. Vatandaşı ezmeyin. Belediye imkanlarını güçlüler için kullanmayın.”

‘BİZ TERÖRİST MİYİZ?’

Halfeti Bitek Köyü sakinleri ev ve ahırlarının yıkımı sırasında gözyaşı dökerek, “Evlerimizi yıkıyorlar. Biz vatandaş değiliz! Biz yabancı bir ülkeden mi geldik buraya? Biz burada terörist miyiz bu kadar asker gelmiş? TOMA'ları görüyorsunuz, köyün bir ucundan bir ucuna kadar. Her yeri asker kaplamış. Niye? Ev yıkacaklar. Yazıktır günahtır be!” diye tepki gösterdi.

‘KADINLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ’

CHP'li Tanal'ın paylaştığı görüntülere, askerlerin TOMA ve zırhlı araçlarla köye girişi, köylülerin yıkımı durdurmaya çalışması, gözyaşlarına boğulan bir kadının Kürtçe “Yeter artık!” şeklindeki haykırışı, Halfeti Belediyesi'ne ait iş makinelerinin vatandaşlara ait ev ve ahırları yerle bir edişi yansıdı.