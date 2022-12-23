Satışa sunulan bebek maması ‘Pes’ dedirtti

Mersin’de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette yaptığı denetimlerde aralarında bebek mamasının da bulunduğu birçok ürünün son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan market hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

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Mersin'de merkez Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş bir çok ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.

Son kullanma tarihi 4 ay geçen bebek mamasının satılmak üzere reyonlarda olması ‘pes' dedirtirken, 70 adet mama imha edildi. Peynir çeşitlerinin de içinde bulunduğu bir çok ürünün son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda satışa sunulduğu belirlendi. Zincir markete yasal ve cezai işlem başlatıldı.

“ÇOCUĞUN YAŞAMINA ZARARA YOLACABİLİR”

Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Özyiğit, konunun yaşamsal risk taşıdığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

İnsan sağlığına yönelik yapılabilecek her türlü olumsuzluğa karşı zabıta ekiplerinin denetimleri en ince ayrıntısına kadar yaptığını belirten Başkan Özyiğit, “Bir zincir markette yaptığımız denetimlerde maalesef birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğini gördük. Bu aslında bir bakıma safiyane bir ürünün miadının geçmiş olması durumu değil, bir çocuk mamasının 4 ay gibi uzun bir süre miadının geçmiş olması ve bu şekilde satışa sunulmasıdır. Belki o çocuğun yaşamsal olarak zarar görmesi durumuna kadar gidebilecek bir sonucu da doğurabilir. Dolayısıyla herkesin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

“HATANIN MAHİYETİNE GÖRE CEZANIN DA GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR”

Teknolojik barkod yazılımları sayesinde son kullanma tarihi geçen ürünler için sistemlerin uyarı verdiğini ifade eden Özyiğit, cezai yaptırımların da yapılan hatanın mahiyetine göre güçlü olması gerektiğine dikkat çekti. Kendisi de eczacı olan Başkan Özyiğit, “Cezai yaptırımların yapılan işin yapılan hatanın mayetine göre de güçlü olması gerekiyor. Teknoloji çağındayız, bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiği barkod sistemiyle uyarı verir. Dolayısıyla bu uyarıları alabilecekken, böyle yazılımları varken ve ismi bilinir ülkeye mal olmuş bir zincir yapının bu şekilde bir uygulama içerisinde olması gerçekten düşündürücü. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bu konuda zabıta ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Yenişehir'de bu konuda herhangi bir olumsuzluğa müsaade etmemek için görev başındayız” ifadelerinde bulundu.

SAVCILIĞA SUÇ DULURUSUNDA BULUNULACAK

Zincir marketlerden Şok'un Yenişehir şubesinde ortaya çıkan son kullanma tarihi geçen bebek maması ile ilgili insan sağlığını tehdit etmekten işlem yapılacağı bildirildi. Mama skandalı ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü'ne resmi yazı ile ilgili kurumun Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Şirkete yaptırım ve para cezası konusunun ise encümende alınacak karara göre netleşeceği öğrenildi.