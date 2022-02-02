Edirne sınırında facia: 12 kişi donarak öldü

Edirne'de Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

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Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak ölen göçmen sayısı artıyor. Sabah saatlerinde 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı bu sayı 12'ye yükseldi.

Donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgedeki arama tarama faaliyetlerini devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ’ye müşfik. Allah rahmet eylesin” açıklamasında bulundu.

EDİRNE VALİLİĞİ: BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

* 02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

* Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

* Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir.

*Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir.

* Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.

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