Teröristlerden füze saldırısı… Bir teğmenimiz şehit oldu

Zeytindalı Harekât Bölgesi'nde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında Teğmen Talha Bahadır şehit oldu. 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, bir grup teröristin bugün Zeytindalı Harekât Bölgesi’nde füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

– 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs. Tğm. Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

– Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

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