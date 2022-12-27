TÜİK önünde eylem: Boş tencere iktidar düşürür

DP Kadın Kolları ve Ankara İl Başkanlığı üyeleri TÜİK önünde tencere ve tavalı eylem yaptı. Başkent'te "Boş tencere iktidar düşürür" sesleri yankılandı.

Yavuz ALATAN

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Ankara’da hareketli dakikalar… Demokrat Parti Kadın Kolları ve Ankara İl Başkanlığı üyeleri TÜİK önünde tencere ve tavalı eylem yapıp ‘'Boş tencere iktidar düşürür” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu binası önünde toplanan grup adına bir konuşma yapan DP Ankara il Başkanı Erkin Delikanlı, “Devlet eskiden bir açıklama yapınca herkes inanırdı. Bunlar devlete güveni bitirdiler. TÜİK Pinokyo gibi. Burunları uzadı, 2 karışa çıktı, ne derlerse desinler kimse inanmıyor. TÜİK olmuş Türkiye İllüzyon Kurumu. TÜİK olmuş Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İllüzyon Kurumu'' dedi.

DP'li kadınlar TÜİK'in enflasyonu kasıtlı olarak olduğundan düşük gösterdiğini savunarak ellerindeki tencere tavaları çalarken, Delikanlı da şunları söyledi:

MİLLETİN RIZKINI ALIYORLAR

– 3 Ocak’ ta yine enflasyon rakamlarını açıklayacaklar. Yine yalana sığınacaklar. Çünkü emekliye, işçiye, memura zam vakti geldi. Yalan söyleyecekler ki milyonlarca insana daha az maaş artışı yapılsın. Bu düpedüz milletin cebine elini daldırıp rızkını elinden almaktır. Bunlar hem yalancı hem hırsız. Milletin boğazında, kalan iki lokma ekmeğe göz diktiler. İşçiye, memura asgari ücretli gibi en az yüzde 54 zam verin. Emekliye o da yetmez yüzde 100 verin.

SIRA AKP’YE GELDİ

– Milli ekonomi programı diye Türkiye’nin altını üstüne getirdiniz. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı üçe katlandı. Mutfaklar yanıyor. Tencerelerde aş değil dert kaynıyor. Sizin tuzunuz kuru. 30 Aralık Cuma akşamı da saat 21.00′ de tencerelerle, pencerelere çıkacağız. Rahmetli Demirtel'in dediği gibi boş tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur. Sıra AKP’ye geldi. Onlar da boş tencerenin hesabını verecek. Boş tencerelerini alıp gidecekler. Seçim sandığında millet ellerine boş tencere verip, güle güle diyecek.