Abone Ol

Vali Yerlikaya, İstanbul’dan gönderilen göçmen sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Yayınlanma: 14:14 - 26 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Vali Yerlikaya, İstanbul’dan gönderilen göçmen sayısını açıkladı

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164’ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91’i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.” ifadelerini kullandı. (AA)

Kamyondan indirilen göçmenlerle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama İlginizi Çekebilir Kamyondan indirilen göçmenlerle ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama
istanbul Polis son dakika Twitter
X Reklam