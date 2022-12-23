Yargıtay, Şule Çet davasında verilen kararları onadı

Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), Ankara'da plazanın 20'nci katından atılarak öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20'nci katından atılarak öldürülmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 4 Aralık'ta 2020’de sonuçlandı.

Mahkeme, sanık Aksu'ya ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası verildi.

Ceza, indirim hükümleri uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Sanık Aksu'ya ayrıca ‘nitelikli cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Berk Akand'a ise ‘cinayete yardım'dan 12 yıl 6 ay, ‘cinsel saldırıya yardım'dan 5 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

SAVCI CEZAYI AZ BULMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi.

Başsavcılık, ‘yardım’ suçundan cezalandırılan sanık Berk Akand’ın da asli fail olarak cezalandırılması, sanıklara uygulanan indirimin yersiz olduğu yönünde görüş bildirerek, kararın bozulmasını talep etti.

YARGITAY ONADI

Yargıtay, Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

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