Yüzlerce uçak seferi iptal edildi

THY, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

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THY, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kalkışlı-varışlı bazı seferlerini iptal etti.

THY yarın için İstanbul Havalimanı’ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 18 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada, “Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11-12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır” denildi.

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