Zimmet soruşturmasında evine polis geldi, intihar etti
Burdur Tefenni Mal Müdürlüğü'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almaya gelen polislere kapıyı açmayan Mal Müdürlüğü'nden emekli Abdurrahman A. (57), yaşamına son verdi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Tefenni Mal Müdürlüğü’nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında, aynı kurumdan Mart 2022’de emekli olan Abdurrahman A.’yı gözaltına almak için bu sabah Tefenni Kır Mahallesi Eski Cezaevi Sokak’taki evine geldi.
Polis ekiplerine kapıyı açmayan Abdurrahman A., uzun süre direndi. Bir süre sonra silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis, Abdurrahman A.’yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu.
Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Abdurrahman A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)