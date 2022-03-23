Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem listesi…

Deprem ülkesi olan Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde hemen hemen her gün deprem meydana geliyor. Bursa'da meydana gelen 4.3 ve 3.8'lik sarsıntılar ardından endişe duyan vatandaşlar son depremler için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Son depremler hakkında anlık ve en güncel bilgiler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşılıyor.

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Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER! NEREDE DEPREM OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER





“STRES BİRİKTİRİYOR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'daki depremi değerlendirdi. Görür, şunları belirtti:

* Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa’da 4,2’lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var.

* Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.

MARMARA DEPREMİ İÇİN UYARI

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde yaşanan depremlerden yola çıkarak bir kez daha Marmara depremi ile ilgili uyarıda bulundu.

Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) boyunca depremlerin doğudan batıya göçü göz önünde bulundurulursa, günümüzde yeni deprem Marmara Denizi içine kapanlanmıştır, oluşmayı beklemektedir. Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir” dedi.

“ÖNCELİKLE DEPREM KİMLİĞİNİ BİLMEK GEREKİR”

Avrupa ile Asya anakaraları arasında çamaşırın sıkıldığı yer gibi kalan Anadolu’nun çok kırılgan, ayrıca oynak bir davranış içinde olduğunu belirten Ercan, değerlendirmesinde şunları belirtti:

* Karadeniz’den, Akdeniz’den, Doğu’dan gelen itiş kakış gerilmeleri sonucunda sık sık kırılarak, depremlerle gerginliğini atan yurdumuzda, her boşalma ile bir çok can, ayrıca edinim yitimi olmaktadır.

* En büyük doğal çevre olayı olan depremlere ilişkin, önlem almak için öncelikle o ülkede deprem kimliğini bilmek gerekir.

* Bunun için yer sarsıntılarının geçmişteki davranışlarına, ayrıca güçlerine öncelikle, ayrıca sonra da bugünkü etkinliklerine bakılır.

* Bunun için, depremin kırmaya zorladığı kabuğun özellikleri, itme yönü, her yıl biriktirdiği itici güç incelenir.

* Uzun soluklu, ayrıca çok yaklaşımlı bu yöntemle gelecek depremler üzerine bilgi edinilebilir.