Son seçim anketi açıklandı: AKP’de hesaplar değişiyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 32,9; CHP'nin oy oranı yüzde 26,7 oluyor. Son anket sonucu ile AKP ve CHP arasındaki fark da dikkat çekti.

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MetroPOLL Araştırma tarafından, ‘Türkiye'nin Nabzı’ başlıklı anket sonuçları yayımlandı.

12- 17 Şubat arasında, 28 ilden bin 535 kişiyle görüşülerek yapılan son anket sonuçları çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 32,9, CHP'nin yüzde 26,7 oluyor. Kararsız ve protesto oy kullanacak seçmenlerin oranıysa yüzde 20,4.

Ankette partilerin kararsızlar dağıtılmadığında çıkan sonuçlar ile dağıtıldığında çıkan sonuçlar şöyle oldu:

AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan oy oranı yüzde 24,6 iken, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 32,9 oldu.

Karasızlar dağıtılmadan önce oy oranı yüzde 20 olan CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 26,7’ye yükseldi.

İYİ Parti’nin kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranı yüzde 9.7 iken, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 13 oldu.

HDP’nin karasızlar dağıtılmadan önce oy oranı yüzde 9.4 iken kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 12,6 oldu.

MHP, yüzde 6,4 ile baraj altında kaldı. DEVA Partisi yüzde 3,1 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 2,4, Memleket Partisi yüzde 1,1 oy aldı.

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