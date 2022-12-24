Sorunlarını ileten çocuklara ‘halinize şükredin’ misali nasihat

TBMM İnsan Hakları Çocuk Alt Komisyonu toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, okullardaki kalabalık sınıflardan şikayetçi oldu. Komisyon Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Biz 60 kişilik sınıflarda okuduk, bir sırada üç kişi otururduk’’ diye yanıt verdi. AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, "Ben lisedeyken bodrum kattaki sınıfta 72 kişiydik’’ diye kendisinden örnek verdi. Çocuklar, ‘halinize şükredin' misali nasihat aldı.

Deniz AYHAN

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TBMM'ye gelen ABB Çocuk Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Ömer Bağıröz, komisyon üyesi milletvekillerine, “Millî Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre okullarda sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz. Ama bizim okulda ve diğer pek çok okulda sınıfların mevcudu 40'ı geçiyor. Bu da eğitimin kalitesine ve öğretmenlerimizin bizimle yakından ilgilenmelerine engel oluyor'' dedi.

Alt Komisyon Başkanı AKP'li Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “Benim çocukluğum aklıma geliyor, biz bir sıraya 3 kişi otururduk, sınıfların mevcudu 60'tan aşağıya düşmezdi. Bugün 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim alıyor. İlkokulda 2002 yılında sınıflarda ortalama 36 öğrenci mevcudu varken, 2022 yılında 23 ortalama bulunuyor. Lisede 39'a çıkıyor. İlerleme kaydetmişiz ama yeterli değil. Sınıfların mevcudunu 20-23'te tutmakta fayda var'' cevabını verdi.

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da ‘'Ben ortaokulu 1976 yılında bitirdim, 1977'de Lise 1'e geldim. Biz Lise 1'de okuldaki bodrum katta 72 kişiydik. 40-45 kişilik sınıflar vardır ama şimdi 10 kişilik, 12 kişilik, 15 kişilik de var'' diye konuştu.

Ömer Bağıröz ise “Bizim okulumuz çevredekilere göre daha iyi olduğu için başka semtlerden bile gelenler var. Bizim sınıfımızın nüfusu geçen sene 32-33, şimdi 37-38'e çıktı. Yan sınıfımız var onların nüfusu 43'e kadar çıkıyor'' dedi.