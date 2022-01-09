Sosyal yardımları suistimal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alıp Başkent Kart bakiyesini internet ortamında satışa sunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alıp Başkent Kart bakiyesini internet ortamında satışa sunan bir vatandaş hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz yönetmelik dışı kart alanlar hakkında sıkı denetimlerini sürdürmektedir. İnternet ortamındaki satış sitelerinde de sürekli denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu tespitlere ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

“222 binden fazla kartın olduğu büyük bir organizasyonda, bugüne kadar internet ortamında bakiye satışına yönelik 2 kart tespit edilmiş, yardımlar iptal edilmiş ve derhal yasal işlem başlatılmıştır. Buna benzer durumlarda satan kişi ile birlikte alım yapan kişiler hakkında da hukuki süreç başlatılmaktadır.

Mevcut ekonomik koşullarda darda kalan vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz ve uluslararası birçok ödül alan bu örnek uygulamayı suistimal eden kişileri Başkent 153 çağrı merkezi aracılığıyla kurumumuza bildirebilirsiniz.”

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