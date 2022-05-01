Soyer: Açlığımızdan, dürüstlüğümüzden, aşkımızdan korkun

İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu meydandan, onların en çok korktukları cümleyle sesleniyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi. "Ey saraylılar!" diye seslenen Soyer, "Açlığımızdan korkun. Dürüstlüğümüzden korkun. Aşkımızdan korkun. Aklımızdan korkun. Sel gibi büyüyüp giden, dayanışmamızdan korkun" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle Gündoğdu Meydanı'nda kutladı. “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyen Soyer, “Buraya, kavgamızı büyütmeye geldik. Buraya, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik” ifadelerini kullandı. Mitingin ardından Gündoğdu Meydanı'nda Edip Akbayram konser verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda on binlerin katılımıyla kutlandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır meydanlarda bir araya gelemeyen emekçiler bu kez yoğun katılımla kutlamalarda yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatlarıyla öğle saatlerinde Kültürpark Lozan Kapısı'ndan kortej eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na geldi.

“KAVGAMIZI BÜYÜTMEYE GELDİK”

Alanda konuşan Başkan Tunç Soyer, “İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız. Burası, özgürlük ve demokrasiyi inşa ettiğimiz meydandır. Biliyoruz ki muktedirler, bugün saraylarında bizi seyrediyor. Bu meydandan, onların en çok korktukları cümleyle sesleniyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Bu cümle, hak ettiğimiz refahın cümlesidir. Cümlemiz, adaletin cümlesidir.

Bu, gün gün büyüyen özgürlük mücadelemizin cümlesidir. Biz, ezilenler… Faşistlerin hiç kabul etmek istemediği bizler. Kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler… Ve ezilen doğa… Dünya bizim sırtımızda dönüyor. İşte bugün meydanlardayız. Buraya, kavgamızı büyütmeye geldik. Buraya, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik” dedi.

“AÇLIĞIMIZDAN KORKUN”

Konuşmasının devamında “Ey saraylılar!” diye seslenen Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizden korkun. Açlığımızdan korkun. Dürüstlüğümüzden korkun. Aşkımızdan korkun. Aklımızdan korkun. Sel gibi büyüyüp giden, dayanışmamızdan korkun. Ey kendini hükümdar sananlar! Denizler'den korkun. Mumcular'dan korkun. Ali İsmail Korkmazlar'dan korkun. Ağaçlardan korkun. Gezi'den korkun. 1 Mayıs'tan korkun.

Bir gidip bin gelen, hepimizden korkun. Kapınızdayız, yakanızdayız, peşinizdeyiz. Bu meydana bu düzeni yıkmaya geldik. Bu düzeni top ve tüfekle değil, aklımızla yıkacağız. Vicdanımızla yıkacağız. Sizi kin ve nefretle değil, barış ve kardeşliğimizle yeneceğiz. 1 Mayıs, bizim adımızdır, şerefimizdir, kardeşliğimizdir.”

“50 YILDIR OKUDUĞUM HER ŞARKI SİZLER İÇİNDİ”

Mitingin ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki emekçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Edip Akbayram konseriyle kutlamalara devam etti.

Sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını İzmirli emekçilerle seslendirdi. “Bugün bana göre bayramların en anlamlısı” diyen Edip Akbayram sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben ‘Ülkemdeki tüm emekçi kardeşlerim için sanatımı icra edeceğim' dedim. 50 yıldır okuduğum her şarkı sizler içindi. Sizler var olduğunuz için ben buradayım. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun.”

İlginizi Çekebilir 1 Mayıs coşkusu... İşçiler meydanlarda