Soyer: Bedel ödemeye hazırım

9 Eylül’deki görkemli kutlamanın ardından iktidarın hedef tahtasına koyduğu ve üç ayrı soruşturma başlattığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e işçiler de sahip çıktı.

Gökmen ULU

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9 Eylül'deki görkemli kutlamanın ardından Cumhur İttifakı'nın hedef tahtasına koyarak sert eleştiriler yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'nın üç ayrı soruşturma izni verdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e işçiler de sahip çıktı. Binlerce belediye işçisi Başkan Soyer'e destek mitingi yaptı.

“ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN”

Konak'taki Tarihi Belediye Binası'nın önünde sabah 07.30'dan itibaren toplanmaya başlayan işçiler Başkan Tunç Soyer'e “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarıyla omuz verdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) örgütlü belediye işçileri, mesai başlamadan önce toplanarak, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Tunç Başkanı yedirmeyeceğiz” sloganları attı.

Ayrıca, mitinginde “Tunç Başkan yalnız değilsin”, “Aşkla İzmir, aşkla Tunç Soyer”, “Varlığıyla bize güç veren yolumuzu ışığıyla aydınlatan Tunç Başkan yalnız değilsin” yazılı dövizler taşındı.

DİSK: EMEKÇİLER BAŞKANINA SAHİP ÇIKIYOR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı işçiler adına yaptığı konuşmada, “Biz demokrasi diyoruz, işçinin ekmeği diyoruz. Demokrasiye sahip çıktığımız için bugün buradayız. Bugün açılan o haksız davalar için emekçiler başkanına sahip çıkıyor. Emekçiler oylarına sahip çıkıyor. Başkanım sizinle omuz omuzayız” dedi.

EMEK, DAYANIŞMA VE CESARET

İşçilerin sloganları ve Memiş Sarı'nın konuşmasının üzerine balkona çıkarak topluluğu selamlayan Soyer, ardından aşağı inerek, söyle konuştu:

*Canım kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım. Beraber yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız” sözleriyle konuşmasına başladı.

*Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini vurgulayan Tunç Soyer, “Gerçekten yoksulluk, sefalet giderek büyüyor. Bu güzelim topraklar bu yoksulluğu yaşatmayabilir. Yoksulluk bir kader değil. Peki neden bu yoksulluğu yaşıyoruz?

*Bu bereketli topraklarda el ele, güler yüzle, sağlıkla, hep birlikte mutlu bir hayat yaşayabilecekken çektiğimiz bu acı neden?

*Çünkü birileri emeğin hakkını çalıyor. Çünkü birileri alın terini çalıyor. Bu yoksulluk, sefalet hiç hak etmediği halde bu topraklarda yaşanıyor.

*Bu bir kader değil, bunu değiştireceğiz. Bunun için üç anahtarımız var. Birincisi emek, ikincisi dayanışma, üçüncüsü ise cesaret.

“SİZ OLMAZSANIZ HAYAT DURUR”

Soyer emeğin kutsal olduğunu belirtti, “Çünkü insanlığı ileriye taşıyan şey emektir. Medeniyetler kuran emek. Felsefeciler, sosyologlar, emeği üretenleri toplumun öncüsü olarak görmüşler” diye konuştu.

Hayatın işçiler sayesinde devam ettiğini dile getiren Soyer, “Sabaha karşı daha gün doğmadan yollara çıkan sizlersiniz. Otobüsleri, gemileri, metroları yürüten sizlersiniz. Sabaha kadar görevinin başında sabahlayan sizlersiniz. Depremde, yangınlarda, pandeminin zor günlerinde insanların yüzlerini güldüren sizlersiniz. Siz olmazsanız hayat durur. Hesap soracağımız günlere az kaldı. Ama dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

“NAMUSLU İNSANLARIZ, CESUR OLACAĞIZ”

9 Eylül kutlamalarında milyonların alanları doldurduğunu da anımsatan Soyer, “Biz el ele verdikçe, omuz omuza durdukça bize zorbalık yapamayacaklar. Yaptırtmayacağız. Dayanışmayı sürdüreceğiz, omuz omuza durmaya, birlikte yürümeyi devam edeceğiz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var: Cesaret. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ikinci cumhurbaşkanımız ‘Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o memlekette kurtuluş olmaz' dedi. Biz bu memleketin namuslu insanlarıyız, namuslu emekçileriyiz. Cesur olacağız” diye konuştu.

“BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM”

Tunç Soyer konuşmasını şöyle sonlandırdı:

*Ben bedel ödemeye hazırım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sizin evlatlarınızın aydınlık geleceği için, bu memlekette yaşayan herkesin yüzünün gülmesi için sonuna kadar bedel ödemeye hazırım.

*Bana bugün hayatımın en büyük ödülünü verdiniz. Benim yalnız olmadığımı bana hissettirdiniz. Bu can da size feda olsun.

*Bu güzel memlekette güzel günler görmek için hep birlikte yürüyeceğiz ve çok güzel günler göreceğiz. Bu memleketin dağlarında çiçekler açtıracağız ve göreceksiniz çok daha güzel bir memleketi hep birlikte kuracağız.

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