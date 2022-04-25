Soylu: 3 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Soylu’nun paylaşımı şu şekilde; “Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi’nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun.”

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