Soylu: TÜGVA temsilciliğinin önüne EYP bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa TÜGVA temsilciliği binası önüne bomba bırakan terör şüphelisi B.Y.'nin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “21 Nisan günü saat 05.46da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi’nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Nisan’da Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İki katında TÜGVA'nın bulunduğu beş katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama yaşanmıştı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sabah erken saatlerde bir kadının binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etmişti.

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