Abone Ol

SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Bandırma kitap günlerinde okuyucularıyla buluştu

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Bandırma kitap günlerinde okuyucularıyla buluştu

Bandırma Belediyesi tarafından, 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası düzenlenen “Bandırma 4. Kitap Günleri” başladı.

image small

ÇOK SAYIDA KİTAP SEVER KATILDI

“Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. 4. Bandırma Kitap Günleri açılışına Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Bandırma Milletvekili ve çok sayıda kitap sever vatandaş katıldı.

image small

SAYGI ÖZTÜRK, OKURLARIYLA SÖYLEYİŞİ YAPTI

Bandırma kitap günlerine katılan ve okuyucularıyla buluşan Türk araştırmacı ve Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, okuyucularıyla buluşarak söyleşi yaptı.

image small

Daha sonra Öztürk, sevenleri ve okurlarına kitap imzaladı.

Shakespeare'in oyunlarının basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı İlginizi Çekebilir Shakespeare'in oyunlarının basıldığı kitap, 2.5 milyon dolara satıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster