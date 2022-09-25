SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Bandırma kitap günlerinde okuyucularıyla buluştu
Bandırma Belediyesi tarafından, 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası düzenlenen “Bandırma 4. Kitap Günleri” başladı.
ÇOK SAYIDA KİTAP SEVER KATILDI
“Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. 4. Bandırma Kitap Günleri açılışına Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Bandırma Milletvekili ve çok sayıda kitap sever vatandaş katıldı.
SAYGI ÖZTÜRK, OKURLARIYLA SÖYLEYİŞİ YAPTI
Bandırma kitap günlerine katılan ve okuyucularıyla buluşan Türk araştırmacı ve Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, okuyucularıyla buluşarak söyleşi yaptı.
Daha sonra Öztürk, sevenleri ve okurlarına kitap imzaladı.