SÖZCÜ yazdı konu meclis gündemine taşındı

Dün SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Uşak'ın Karahallı ilçesinde öğrenci servisçilerinin isyanını meclis gündemine taşındı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 15 köyden 300'ün üzerinde öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyan 13 servisçi, artan maliyetler nedeniyle zorunlu olarak kontak kapatmak zorunda kalacakları ve öğrencilerin ortada kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Servisçilerin isyanı CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından meclis gündemine taşındı. Yalım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle bugün soru önergesi verdi.

MALİYETLERİN ARTTIĞINA İŞARET ETTİ

Yalım önergesinde milli eğitim müdürlükleri ile servisçilerin Ağustos ayında sözleşme imzaladıklarını, o dönemki maliyet hesapları ile bugünkü şartların aynı olmadığını ifade ederek, “Ağustos ayında motorinin litre fiyatı 7,25 liraydı. Bugün itibarıyla fiyatı 12,72 liraya yükseldi.

Taşımacılık işleminde kullanılan araçların neredeyse tamamı dizel araçlar olduğu için bu kalemdeki artış ilk 5 ayda yüzde 70 olmuştur. Araç muayene, trafik sigortası, kasko, MTV, şoförlere ödenen asgari ücret sigortaları, lastik, bakım ve onarım maliyetleri yüzde 25 ile yüzde 160 oranlarında artmıştır” dedi.

FİYAT GÜNCELLEMESİ YAPACAK MISINIZ?

Yalım 16 maddelik soru önergesinde şu soruları yöneltti;

* Servis hizmeti veren firma ve şahıslara ihale sonrası yıllık sözleşmeleri yaşanan fiyat artışları ve yükselen maliyetler sebebiyle fiyat güncellemesi yapmayı ve fark ödemesi yapmayı düşünüyor musunuz?

* Servis araçlarına kilometre başına bu yıla mahsus akaryakıt desteği vermeyi düşünüyor musunuz?

* Ön görülmeyen döviz ve diğer kalemlerdeki artışlar için esnafa destek olmak için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında araç muayenesi yaptıran okul servis araçlarının araç muayene ücreti ödemekten muaf tutulmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

* Servis araçlarında çalışan şoförlerin SGK primleri ile araç sahiplerinin BAĞKUr primlerinde istisna yapmayı düşünüyor musunuz?

* Servis araçları için köprü ve otoyol ücretlerinde indirim yapmayı planlıyor musunuz? Ya da resmi araçlarda olduğu gibi ücretsiz geçiş imkanı vermeyi düşünüyor musunuz?

* MEB bünyesinde bulunan kaç köy okulu son 15 yılda kapanmıştır? 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise olarak toplam öğrenci sayısı kaçtır?

* Bazı köylerde taşınan öğrencilerin sınıf oluşturacak sayıda olmasına rağmen okullarda tadilat yapılmayıp, öğretmen atanmayıp taşımalı eğitime devem edildiği iddiaları doğru mudur?

* Köy okullarını yeniden açarak en azından ilkokul öğrencileri için taşımalı eğitimi kaldırmayı düşünüyor musunuz? Taşımalı eğitime 15 yıldır ne kadar ödeme yapılmıştır?

* Bazı illerde taşımalı ihalelerin gecikmesi nedeni ile öğrencilerin taşınamadığı ve bu nedenle okullarına gidemedikleri doğru mudur? Doğru ise sorumlular hakkında işlem başlatılmış mıdır?

CHP’Lİ KARAOBA: SERVİSLER İÇİN DE GÜNCELLEME YAPIN

Diğer yandan CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Karahallı'da kontak kapatma noktasına gelen servisçileri ziyaret etti. Karaoba; “Servisçi arkadaşlar 8'nci ayda devletle sözleşme yaptılar. O sırada mazotun fiyatı 6,5 liraydı. Şimdi 13 lira. Bu zamlarla eksiye düştüler.

Her şeye zam yapanlar, adını da güncelleme olarak değerlendirenlere sesleniyoruz. Lütfen öğrenci taşıyan servisler için de güncelleme yapın. Alım gücü azaldı, mazot fiyatları arttı” diye konuştu.

Servisci Erdal Çoğuplugil ise; “Gerekenler yapılsın. Mazot bu fiyattayken yettiremiyoruz. Mazot alamaz duruma geldik. Daha da artarsa çok daha zor duruma düşeriz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Öğrenci servisleri kontak kapatma noktasına geldi