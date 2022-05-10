Sözleşmeli er alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Sözleşmeli er sınavı için gerekli evraklar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er ön başvuru sonuçları erişime açıldığını duyurudu. Adaylar, 7 Mayıs - 17 Haziran aralığında MSB sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınava katılacak.

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Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Binlerce talebin bulunduğu sözleşmeli er başvuru işlemleri sonuçlandırıldı. Başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağına dair tüm detayları haberimizde sizlere aktarıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ER SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.

SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar adaylar için,

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

(e) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,

(f) Varsa ehliyet, askerî ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşları ile kurbağa adam, dalgıç, paraşütçü vs. gibi özel yeteneği bulunan adaylara yönelik bonservis, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri;

(I) Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler,

(II) Atıcılar için, Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan alınmış atıcılık lisansının aslı ve fotokopisi,

(III) Askerlik hizmeti esnasında Atış Başarı Şerit Rozeti alanların berat aslı ve fotokopisi,

(g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Örneği Ek-7'dedir),

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir. Şehit/gazi eş ve çocukları MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilmektedir.

(II) Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlığını belgelendiremeyen adayların şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılması yapılamayacak olup diğer işlemlerine aynı şekilde devam edilecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.