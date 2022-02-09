Spor Tesisleri TÜGVA’ya tahsis edildi

Bursa AKP'li Kestel Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında, Kestel Kalespor Tesisleri içerisinde bulunan halı saha ve kafeteryanın aylık 200 TL karşılığında TÜGVA'ya 5 yıl süreyle kiraya verilmesi kararı, Millet İttifakı meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen geçti.

Halil ATAŞ

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AKP’li Kestel Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında, Kestel Kalespor Tesisleri içerisinde bulunan halı saha ve kafeteryanın aylık 200 TL karşılığında TÜGVA’ya 5 yıl süreyle kiraya verilmesi Millet İttifakı ve MHP meclis üyelerinin ret oyuna karşı AKP’li meclis üyeleri oyları ile geçti.

5 PARTİ KARARI PROTESTO ETTİ

Kestel Kalespor Tesisleri’nin TÜGVA’ya 5 yıl süreyle kiraya verilmesini protesto eden CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Gençlik Kolları, belediye binası önünde ortak basın açıklaması düzenledi.

“PEŞKEŞ OLAYLARI KESTEL’E DE SIÇRADI”

Belediye binası önünde yapılan açıklamada şöyle denildi:

“AKP döneminde “peşkeş” çekilen kamu binalarıyla ilgili haberleri basından, sosyal medyadan okuyor, duyuyor ve öğreniyorduk. Bu peşkeş olayları TÜGVA adı verilen vakfın girişimleri sonucu ve Kestel Belediye Başkanı AKP’li Önder Tanır marifetiyle maalesef Kestel ilçemize de sıçramış bulunuyor.

*AKP’nin arka bahçesi durumundaki bu vakıf, kamudaki personel alımlarında isim listeleri hazırlayıp torpil uygulanmasıyla da tanınıyor, biliniyor. TÜGVA’nın önerdiği isimlerin devletin önemli makamlarına getirildiğini, TÜGVA’nın istediği atamaların ‘kul hakkı yedik’ üzüntüsü bile duyulmadan sorgusuz sualsiz yapıldığını da biliyoruz.

*İşte bu vakıf, maalesef Kestel ilçemize de göz koymuş durumdadır. Bizler, Kestel’in iyi yönetilmediğini, kötü yönetim nedeniyle de ilçemizde belediyecilik hizmetlerinin layıkıyla yapılamadığını ilk günden beri söylüyoruz ama, böylesi yüz kızartıcı peşkeş olaylarını ilçemizde yeni yeni görüyoruz.”

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