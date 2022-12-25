Staj sigortası mağdurları eylem yaptı

Staj Sigortası Mağdurları Derneği, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin borçlanılması ve bu dönemdeki sigorta girişlerinin başlangıç sayılması talebiyle Bursa’da eylem yaptı.

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Bursa'da Staj Sigortası Mağdurları Derneği, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin borçlanılması ve bu dönemdeki sigorta girişlerinin başlangıç sayılması talebiyle bugün Fomara Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Staj mağdurlarının basın açıklamasına İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da destek verdi. Staj mağdurları, “Hak, hukuk, adalet” ve “Staja adalet” sloganları attı.

Mağdurlar adına basın açıklamasını okuyan Murat Beyazkuş, şunları söyledi:

“Bursa'da bizler ve Türkiye'de 1,5 milyon kişi, bu haksız ve vicdanları yaralayan uygulamanın son bulması için mücadele ediyoruz. Biz, staj ve çıraklık mağdurları, iş yerlerinde ve sanayi kuruluşlarında, hatta devlet kurumlarında bir işçi gibi, emekçi gibi çalıştık ve alın terimizin son damlasına kadar emek verdik. Geldiğimiz noktada vicdanları sızlatan bir haksızlık vardır. Biz, bu haksızlığın son bulmasını istiyor ve çözüme kavuşmasını talep ediyoruz.”

“BURSA'DA STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI 100 BİNLERİ BULUYOR”

Bursa'da AKP'ye gidip dilekçe verdiklerini ve sorunlarını ilettiklerini, diğer siyasi partilerin il başkanlarından da destek talep ettiklerini ifade eden Beyazkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Biz, mağdurlar olarak, doktor ve avukatlara hak verilen, stajda geçen sürelerinin borçlanılmasını, staj ve çıraklık tarihlerinin başlangıç kabul edilmesini istiyoruz. Anayasa'nın eşitlik maddesine dayanarak bu hakkımızın bizlere verilmesini talep ediyoruz.

*Buradan tüm kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarının önünde bir kez daha sesleniyoruz. Bu haksız uygulamanın sonlanması, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin borçlanılmasını ve bu dönemdeki sigorta girişlerimizin başlangıç sayılmasını istiyoruz.

*Buradan yüce Meclis'imizi ve saygı değer siyasilerini bu konuda adım atmaya davet ediyoruz.

*Bursa'da, 100 binleri bulan kocaman bir aileyiz. Haksızlığa kayıtsız ve tepkisiz kalmamız beklenemez. Biz, her türlü demokratik yollar ile hakkımızı alana kadar ve staj süresi başlangıç sayılana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. (ANKA)

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