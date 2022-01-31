Abone Ol

Süleyman Soylu: Barbarlık, canilik…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu. "Barbarlık, canilik” ifadeleriyle tepki gösteren Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” dedi.

Yayınlanma: 23:45 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Süleyman Soylu: Barbarlık, canilik…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenlere müdahalesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti” açıklamasında bulunan Soylu, yaşanan olaya “Barbarlık, canilik” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” diyen Soylu, paylaşımında Frontex'i de etiketledi.

 

Soylu, kurtulan göçmenle yapılan röportajın görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Yunanistan'dan tepki çeken bir hamle daha İlginizi Çekebilir Yunanistan'dan tepki çeken bir hamle daha Süleyman Soylu: Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş! Çocuktan al haberi İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu: Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş! Çocuktan al haberi Soylu'nun Trabzon mesajına tepki: Yine organize işler! İlginizi Çekebilir Soylu'nun Trabzon mesajına tepki: Yine organize işler!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avrupa Avrupa Birliği Çeşme CHP Çocuk Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı İYİ Parti izmir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya Süleyman Soylu TRABZON Yunanistan