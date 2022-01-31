Süleyman Soylu: Barbarlık, canilik…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu. "Barbarlık, canilik” ifadeleriyle tepki gösteren Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenlere müdahalesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
“Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti” açıklamasında bulunan Soylu, yaşanan olaya “Barbarlık, canilik” ifadeleriyle tepki gösterdi.
“Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” diyen Soylu, paylaşımında Frontex'i de etiketledi.
Soylu, kurtulan göçmenle yapılan röportajın görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı.