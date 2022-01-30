Süleyman Soylu: Eren Bülbül’ün katillerinin arkadaşlarına ‘hain’ demiş! Çocuktan al haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesi, Erdoğan ve bakanlar tarafından gülerek karşılanması gündeme oturdu. Görüntülerle ilgili açıklama yapan Süleyman Soylu ise, "Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. Çocuktan al haberi" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ demesine değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“EREN BÜLBÜL’ÜN KATİLLERİNİN ARKADAŞLARINA ‘HAİN’ DEMİŞ”

*Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister.

*Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz…

*Çocuk, Eren Bülbül’ün katillerinin arkadaşlarına “hain” demiş. “Çocuktan al haberi”

AKP’Lİ DAĞ’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaptığı açıklamada, “Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor” dedi.

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