Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu hedef aldı: Demedi demeyin…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan İçişleri Bakanı Soylu, "3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin..." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sert sözler sarf eden Soylu, şu ifadeleri kullandı;

*İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü.

*3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…

*İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı’na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK’ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

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