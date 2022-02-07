Süleymaniye Camii’nin siluetine giren inşaat için verilen süre doluyor

Süleymaniye Camii’nin siluetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı’nın yurt inşaatını durdurmak için İBB’nin ilçe belediyesine verdiği 3 günlük süre yarın (8 Şubat) dolacak. Fatih Belediyesi mühürleme işlemini yapmazsa İBB devreye girecek. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, süreci uzlaşı ile çözmek istediklerini belediye ve vakıfla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Özlem GÜVEMLİ

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Kamuoyunun tepkisine neden olan İstanbul'da Tarihi Yarımada’da bulunan Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatında resmi süreç devam ediyor.

Vakıf en son yaptığı açıklamada geri adım atarak “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” demiş, İBB Başkanı İmamoğlu da mülk sahibi vakfın açıklamasını olumlu bir gelişme olarak nitelemişti.

Konu gündeme geldiğinde İBB'nin, Fatih Belediyesi, Koruma Kurulu ve vakfa yazı yazarak inşaatın durdurulması için verdiği 3 günlük süre de yarın (8 Şubat) günü dolacak.

“İLÇE BELEDİYESİ YAPMAZSA İBB MÜHÜRLEYECEK”

Sürecin nasıl işleyeceğini konusunda bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “8 Şubat günü Fatih Belediyesi işlem yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz ve inşaatı mühürleyeceğiz” dedi. Mühürleme işleminin ardından Süleymaniye Camii'nin siluetine giren kısmın tıraşlanması aşamasına geçilecek.

“TEK SORUN YÜKSEKLİK DEĞİL”

Polat, yıkım işleminin uzlaşı ile çözülmesi için vakıf ve ilçe belediyesi ile görüşmelerin sürdüğünü anlatarak “Yıkım ve kaldırma işlemi için de ilçe belediyesi görevli. Eğer ilçe belediyesi yıkımı yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz. Bu inşaat projesinde İBB'nin onayı bulunmuyor. Tek sorun da yüksekliği değil. Biz tıraşlama işleminden ziyade projeyi bütünlüklü olarak yeniden ele almak istiyoruz” diye konuştu.

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