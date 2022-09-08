Suriyeli’nin AVM inşaatı okulu çatlattı

Okulların açılmasına günler kala, İstanbul Bahçelievler’deki bir okul, yanındaki inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yenibosna’daki Özel Bilyön Koleji’nin hemen dibinde, Suriyeli bir işadamı tarafından AVM inşaatı başlatıldı. İnşaatın temel kazısı, okulun hemen her yerinde ciddi çatlaklara neden oldu.

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Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okulun duvarlarında, kolonlarında ve zemininde, şiddetli bir depremden geçmiş gibi yarıklar oluştu. Okul yetkilileri tüm resmi kurumlara başvurmalarına rağmen hiçbir çözüm bulunmadığını söyledi.

Mağduriyetlerinin bilirkişi raporuyla ortaya konulduğunu söyleyen okul yetkilileri, “Buna rağmen hiçbir resmi kurum olaya müdahil olmadı” dedi. Okuldan yapılan açıklama şöyle:

– Bizler ‘Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:4 Bahçelievler/İSTANBUL' adresinde bulunan, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, 23 pafta, 3479 parsel sayılı taşınmazda mevcut binanın malikleriyiz.

– Bizlere ait 3479 parselde mevcut ve halen Anadolu Lisesi olarak kullanılmakta olan bina, yan parselde (3480 parsel), fen ve sanat kurallarına aykırı olarak, tedbirsiz şekilde ve herhangi bir önlem alınmadan yapılan temel kazısı(hafriyat) ve yıkım çalışması nedeniyle, zarara uğramış, tarafımıza ait binada çatlaklar, kolanlarda 45 derecelik kırık ve çatlaklar, duvarlarda kırık çatlaklar, dökülmeler, bahçede toprak kısmında büyük açılmalar ve yarıklar, binanın temelinden kayması ve bu nedenle bütün kullanılır aksamın kullanılamaz hale gelmesi, yıkılma ve çökme tehlikesinin bulunması, can ve mal emniyetini tehdit eden bir boyuta gelmiş olması, binamızın taşıyıcı yapı elemanlarında söz konusu zararlandırıcı eylemler nedeniyle hasara uğraması ve binada kayma meydana gelmesi nedeniyle, öncelikle ve ivedilikle, mahallede gerekli incelemelerin yapılmasına, her türlü haklarımızın saklı kalmak kaydıyla, 3480 parselde devam etmekte olan kazı ve yapım işlerinin bütünüyle durdurulmasını, önlemlerin alınmasını, ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.

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