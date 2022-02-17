Tahıl ambarında metrelerce ucuz un kuyruğu

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’nın Çumra ilçesinde bir un fabrikası piyasada 400 liraya yükselen 50 kg’lık unun 200 liraya satılacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar un fabrikası önünde metrelerce uzun kuyruk oluşturdu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üst üste gelen zamların ardından alım gücü düşen vatandaşlar ucuz ürün arayışına girdi. Toprak Mahsulleri Ofisleri'nde oluşan ucuz ayçiçek yağı, pirinç ve un kuyruklarına bir yenisi daha eklendi.

METRELERCE UCUZ UN KUYRUĞU

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde bir un fabrikası piyasada fiyatı 400 liraya kadar yükselen 50 kilogramlık unun 200 liraya satılacağını duyurdu.

Haberi alan vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarıyla geldikleri un fabrikasının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

“ÜLKEMİZİ BU DURUMA DÜŞÜRENLER UTANSIN”

Vatandaşların oluşturduğu ucuz un kuyruğunu görüntüleyen İYİ Parti Çumra İlçe Başkanı Rafet Gülşen duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Rafet Gülşen, şunları söyledi:

* Konya en çok buğday üretimi yapılan ilimiz. Konya'da da Çumra ilçemiz önemli derecede buğday üretimi yapıyor. Alibeyhüyüğü Mahallemizde bir un fabrikası piyasanın yarısına un satışı yaptı. Herkes sadece bir çuval un alabiliyor.

* Şu an çiftçi kendi buğdayından üretilen unun kuyruğuna girmiş durumda. Buğday bitinceye kadar satışlar devam edecek. Bu da bir varlık kuyruğu işte. Ülkemizi bu duruma düşürenler utansın. Halkımız çok zor durumda. Herkes nerede bir ucuzluk varsa onun arayışına düştü.

BİR KUYRUK DA ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürüleceği açıklamıştı. KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik ayçiçeğinin fiyatı 92,5 liralara düştü. Ucuzluk haberini duyan vatandaş yurdun birçok noktasında TMO önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Son olarak Ankara'nın Polatlı ilçesinde TMO satış bayisi önünde vatandaşların indirimli fiyattan yağ almak için uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Görüntüleri Ankara'da yaşayan Durmuş Eyvaz isimli vatandaş sosyal medya hesabından dün paylaştı.