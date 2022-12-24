Taksici kadın eski kocası ve sevgilisinin kavgasında bıçaklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, taksicilik yapan B.D. (38), boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandı.

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2 çocuk annesi B.D’nin bir süre önce boşandığı K.Y. ile erkek arkadaşı M.G. (30), telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından, M.G., yanına B.D.’yi de alıp, K.Y. ile buluşmaya gitti. İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için araya giren kadın, K.Y.’nin elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı B.D., Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın, buradan da Muğla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından K.Y.’yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı. (DHA)

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