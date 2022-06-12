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Taksicilerden ‘akaryakıta zam’ eylemi

Ağrı'da taksiciler yakıt fiyatlarına gelen zamlara, konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Taksiciler müşteri bulamamaktan şikayet etti.

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Taksicilerden ‘akaryakıta zam’ eylemi

Ağrı’da Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı. Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar sürdürdü.

Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. (DHA)

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