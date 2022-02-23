Taksim Meydanı Projesi kilitlendi, İBB üst kurula itiraz etti

İBB’nin yarışma ile belirlediği Taksim Meydanı Projesi’ni bir yıldır bekleten koruma kurulu, son kararında kentsel tasarım projesi ölçeğini aşan taleplerde bulunarak revizyon istedi. İBB, kurulun bugüne dek örneği bulunmayan taleplerine itiraz ederek konuyu 10 Ocak 2022 tarihinde üst kurula taşıdı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2 Mart 2020’de duyurusunu yaptığı “Taksim Kentsel Tasarım Yarışması”nı, halk oyu ile “Taksim Kolektifi” projesi kazandı. Yarışmanın sonucu 2020 yılının kasım ayında kesinleşti.

12 Şubat 2021 tarihinde kazanan proje onay için İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Konuma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletildi.

12 Mart 2021'de Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilince süreç tıkandı.

211 GÜN SONRA GELEN YANIT: MÜLKİYET SAHİBİ DEĞİŞTİ DEĞERLENDİREMEYİZ

Kurul İBB'nin başvurusunu 211 gün sonra gündemine aldı ve 10 Eylül 2021'de ilk yanıtını verdi.

Proje kurula iletildiğinde Gezi Parkı'nın mülkiyeti İBB'de olmasına karşın kurul, yeni mülkiyet sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü kanalıyla iletilmediği için projeyi değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine İBB projeyi, görüş almak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderdi ancak hala bir yanıt alınamadı.

29 Ekim 2021'deki AKM'nin açılış töreni öncesinde yapılan hazırlıklar sırasında üst düzey mülki amirlerle yapılan görüşmelerde davası süren Gezi Parkı'nın projeden çıkarılarak meydan bölümünün ayrı olarak kurula sunulması kararlaştırıldı.

İBB de 5 Ekim 2021'de projenin Taksim Meydanı bölümünü onay için kurula ayrı olarak sundu.

Kasım ayında kurulun isteği üzerine sunulan avan (ön) projede bazı revizyonlar gerçekleştirildi.

ÜST KURULA İTİRAZ EDİLDİ

17 Aralık 2021 tarihine gelindiğinde koruma kurulu, kentsel tasarım proje ölçeğini aşan bugüne kadar bu aşamada istenmeyen; peyzaj sulama teknikleri, elektrik sistemleri gibi uygulama projesinde yer alması gereken detayları talep etti.

Daha önce örneği bulunmayan bu talepler üzerine İBB, 10 Ocak 2022 tarihinde üst kurul olan Koruma Yüksek Kurulu'na itiraz etti.

İstanbul'daki kurulun bugüne dek aldığı kararlar üst kurul tarafından incelenip bir görüş verilecek.

1 yıldır kurulda bekletilen çivi dahi çıkılamayan proje için şu an İBB, üst kuruldan gelecek kararı bekliyor.

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