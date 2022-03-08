Taksim Meydanı’na yürüyüş yapmak isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle grubun Taksim Meydanı'na girişlerine izin vermedi. Grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Beyoğlu’nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na yürümek istedi. İzinleri olmadığı gerekçesiyle grubun meydana girişine izin vermeyen polis ile grup arasında gerginlik yaşandı.

İZMİR’DE DE POLİS ENGELİ

İzmir Kadın Platformu önderliğinde bir grup kadın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 8 Mart dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesiyle yola barikat kurup, yaklaşık 100 kişilik grubun yürümesine engel oldu. Bunun üzerine kadınlar ile polis arasında tartışma yaşandı.

Kısa süreli arbedenin ardından polis barikatı kaldırınca kadınlar, yürüyüşünü gerçekleştirdi. DHA