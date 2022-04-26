Taksim’de Gezi Davası protestosu

Gezi Davası'nda verilen tutuklama kararlarını protesto etmek için Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Beyoğlu'ndaki TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde toplanan kalabalık, "Her yer Taksim, her yer direniş!", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atarak kararı protesto etti.

Fırat FISTIK

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Gezi Davası’nda mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise 18 yıl hapis cezası verdi.

Gezi Davası’nda verilen karar sonrasında İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak’ta bulunan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin önünde saat 19.00’da çok sayıda kişi bir araya geldi.

Kalabalık grup, “Her yer Taksim, her yer direniş”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Eyleme, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da destek verdi.

“ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Taksim dayanışması açıklamasını okuyan Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen şu ifadeleri kullandı:

* Başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin yeşiline, doğasına, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik kitle mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan, objektif ve tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

* Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davadan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.

*Ülkemizde adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü ve rant projelerine karşı duruşu simgeleyen başta Gezi Parkı olmak üzere, ülkemizin her şehrinde parkları çoğaltacak, çocuklarımızın oyunlar oynayacağı bu parklardan bütün çocuklarla birlikte, Mücella ablamızın çocuğun da bineceği salıncaklar kuracağız. Gezinin inatçı, yaramaz ve mücadeleci çocukları, kadınları ve gençleri olarak mücadeleye devam edeceğiz.

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