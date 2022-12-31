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Taksim’de yılbaşı hazırlıkları

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. İstiklal Caddesi'ne gireceklerin polis noktalarından geçeceği belirtilirken, caddeye çıkan diğer yollar tedbir amaçlı kapatıldı.

Yayınlanma: 14:50 - 31 Aralık 2022 Güncellenme:
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Beyoğlu’nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar ile saat 14.00’da İstiklal Caddesi’ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Polis, Gezi Parkı’na Mobil Komuta Merkezi TIR’ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi. (DHA)

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacakİlginizi Çekebilirİstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak
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