Tanju Özcan kendisine hakaret eden AKP’liyi zabıta ile dışarıya attırdı

Bolu Belediyesi Meclis Toplantısında tartışma çıktı. AKP'li Meclis üyesi Uğur Akbay, kürsüden Başkan Tanju Özcan'a "geri zekalı" dedi. Özcan da AKP'li Akbay'ı zabıta çağırıp salondan dışarı attırdı.

İsmail AKDUMAN

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Bolu Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı olaylar yaşandı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın konuşmasında sık sık “zamcıklar” sözünü kullanması ve ampulü yere atarak kırması üzerine AKP sıralarından tepki sesleri yükseldi.

Söz alıp kürsüden konuşma yapan AKP’li Meclis Üyesi Uğur Akbay, Başkan Tanju Özcan’a kürsüden yaptığı konuşmada hakaret edince salondan çıkartıldı.

“ŞAHSINIZA GERİ ZEKALI DEMEK İSTİYORUM”

Meclis toplantısında yaşanan gerginliklerin ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay, kürsüye çıktı.

2022 yılının hayırlı olmasını temennisinde bulunan Akbay, “Konuşmalarınız arasında notlarda aldım. Düzce'de yaptığınız açıklamada kullandığınız kelime ve az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekâlı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunu demek istiyorum” dedi.

ZABITALARI ÇAĞIRDI

Akbay'ın sözlerine şaşıran Başkan Özcan, “Ne demek ya? Ne demek geri zekalı? Çıkartın arkadaşlar. Çağırın zabıtaları. Mikrofonu da kapatıyorum. Bolu halkının seçtiği belediye başkanına geri zekalı diyeceksiniz” diyerek tepki gösterip zabıtaları çağırdı.

Zabıtaların salona gelmesiyle birlikte AKP’liler ile CHP'li üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Akbay zabıtalar eşliğinde salondan çıkartılırken, AKP’li üyelerin tamamı salonu terk etti.

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