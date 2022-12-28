Tanju Özcan makamını bıçakla basan saldırgandan şikayetçi olmadı

Bolu belediyesine bıçakla gelip Başkan Tanju Özcan’ın makam odası girişinde sekreterleri tehdit edip sağa sola bıçak sallayan saldırgan tutuklandı. Başkan Özcan, saldırgandan şikayetçi olmadığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu'da dün meydana gelen olayda pazarcılık yapan H.H, üzerinde bıçakla belediye bina giderek, Başkan Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıktı.

Burada Belediye Başkanı Özcan ile görüşmek istediğini dile getirip bağıran ve kendisini sakinleştirmeye çalışan sekreterlere bıçak sallayan saldırgan, koruma polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Saldırı anında makamında bulunmayan Başkan Özcan, zanlıdan şikayetçi olmadığını açıkladı. Özcan açıklamasında, “Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı, ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek şikayetçi olmadığıma dair dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum” ifadelerini kullandı.