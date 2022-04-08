‘Tansiyon, astım, şeker hastasıyım… Çürük domates alıyorum’

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP’li Önal’a elindeki pazar poşetinde yer alan ezik domates ve birkaç biberi gösteren yaşlı bir kadının, “Param yok. Tansiyon, astım, şeker hastasıyım, çürük domates alıyorum” sözleri yürek burktu.

Müslüm EVCİ

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CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale perşembe semt pazarında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

“ÇÜRÜK DOMATES ALIYORUM”

CHP'li Önal'a elindeki pazar poşetini göstererek dert yanan yaşlı bir kadının sözleri yürek burktu. Pazar poşetinden çıkardığı ezik domatesi CHP'li Önal'a gösteren yaşlı kadın, “Ezik domates aldım. Param yok. Tansiyon, astım, şeker hastasıyım, çürük domates alıyorum. Bunu iyi bilin” ifadelerini kullandı.

“GELEN HERKES İSYAN EDİYOR”

Vatandaşın alım gücünün olmadığını söyleyen bir esnaf ise, “Vatandaşın alım gücü yok. Gelen herkes isyan ediyor. Gerçekten de öyle. Bir marul 25 lira, domates 20 lira, biber 40 lira, ne yapacak vatandaş? En kötü ıspanak 10 lira” şeklinde konuştu.

“ŞAŞIRDIK İYİCE”

Pazara getirdiği ürünü satıp karşılığında un alacağını söyleyen bir kadın ise, ”Ne yapacağız bilmiyorum. Şaşırdık iyice, Allah şaşırtmasın. Burada her şeye gözümüz takılıyor ama alıp gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ ARTIKLARI TOPLAMAK İÇİN PAZAR SONUNU BEKLİYOR”

Elindeki bir elbiseyi gösteren bir başka esnaf ise, “Bu 100 liraydı, 200 lira oldu” derken alışveriş yapan bir vatandaş da “Gelin görün. Bunları yapanlar utansın. Vatandaş pazar sonunu bekliyor artıkları toplamak için” şeklinde konuştu.

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