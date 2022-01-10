Tarihi lisede utanç videosuna tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Kabataş Erkek Lisesin'nde bir grup öğrencinin Atatürk'ün portresine yaptığı çirkin saldırı nedeniyle soruşturma açılırken, öğrencilerden birinin anne ve babasının eğitimci olması tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN

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Kabataş Erkek Lisesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresine kesici aletle zarar verilmesi olayının ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattığını açıkladı.

Öğrencilerin çirkin saldırısına tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Öğrencilerden birinin anne ve babasının Samsun’da farklı ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptığını ileri süren Eğitim-İş Samsun Şube Müdürü Volkan Erken, “Bu elim olayda asıl suçlular olayın faili çocuklarımız değildir. Bu çocukları bu hale getiren, 20 yıldır gizliden ve açıktan yapılan Atatürk düşmanlığının devletin her kurumunda ve kademesinde vücut bulmasıdır” dedi.

“DİNDAR VE KİNDAR NESİL YETİŞTİRME PROJESİ”

Milli bayramların kutlanmasının yasaklandığını, gerici vakıf ve derneklerin eğitimin paydaşı yapıldığını ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin içeriğinin değiştirildiğini dile getiren Erken, “Böyle görüntülerin ortaya çıkmış olması dindar ve kindar nesil projesinin Cumhuriyetimiz için ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığının bir göstergesidir” diye konuştu.

“MİLLİ MÜCADELE ŞEHRİ İÇİN ÜZÜCÜ”

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de bir öğrencinin ailesinin Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapmasının Milli Mücadele şehri Samsun’a yakışmadığını belirterek tepki gösterdi.

Eğitimin bilimsel eksenden çıkarılıp, din eksenli bir yapıya dönüştürüldüğünü vurgulayan Özkefeli, “Bu eğitim sisteminin sonucunda, okuduğunu anlamayan bir nesil, kurucu liderine bu şekilde hakaret edebilen bir gençlik ortaya çıktı. Bu görüntüler toplumu kin ve nefrete sürüklemektedir. Atatürk ve Cumhuriyet sahipsiz değildir. Bu olay örtbas edilemeyecek kadar önemlidir. Bu öğrenci ve sorumlusu olduğu velilere gereken idari ve hukuki cezalar verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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