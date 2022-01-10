Tarihi lisenin öğrencilerinden skandal görüntülere anlamlı tepki!

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin Atatürk'ün portresine yaptığı saldırıya tepki gösteren Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, okul önünde “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açıp Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

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Kabataş Erkek Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresine kesici aletle zarar verilmesi olayına tepkiler devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı söz konsu olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklarken İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri de dün bir açıklama yayınlayarak, ”Ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez” ifadelerini kullanmışlardı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri tepkilerini bugün de sürdürdü. Okul önünde topalanan öğrenciler, “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açıp Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. İşte o görüntüler…

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