Tarihi okuldaki skandala tepki yağdı

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde bir grup öğrencinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini kesici aletle delik deşik ettiği anlara ilişkin görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya karışan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyururken, görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1908 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Beşiktaş’taki Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfür ettiği, ayrıca kesici aletle posterine zarar verildiği görüntüler ortaya çıktı.

Odatv’nin duyurduğu skandal haberde, okulun yatakhanesinde öğrencilerden biri, elindeki kesici alet ile “Sol vs. Atatürk” dedikten sonra Atatürk posterine zarar veriyor.

Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarının da kahkahalar attığı yansıyan videoda, “Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk” dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.

Kabataş Erkek Lisesi'ndeki skandal görüntüler kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı, öğrencilere tepki yağdı.

ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN İŞLEMİ

Gelen tepkiler üzerine Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri” başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.

Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır.”

“SES ÇIKARMAYAN HERKESİ KINIYORUZ”

Öte yandan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri de olayla ilgili açıklama yaptı.”Ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez ” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Biz karanlığı ezenlerin lisesi, Kabataş Erkek Lisesi öğrencileriyiz. 8 Ocak Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sizler gibi üzüntüyle ve öfkeyle izledik. 1908 yılında kurulan, Balkan Savaşları'nda bu ülkenin kurulması için öğrencilerini şehit veren bu köklü okulda, ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daima izinden yürüyen biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkarmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmaya herkesi kınıyoruz. Bu olayı unutmayacağımıza, takipçisi olacağımıza söz veriyoruz.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Skandal olaya sosyal medyadan da tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şu şekilde;

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrenci Atatürk'e hakaret ederek, posterini delik deşik ediyor. Bu çocukları bu hale getiren AKP’nin kindar gençlik yetiştirme politikasıdır.Yoksa hiçbir vicdan kendisine özgür bir vatan bırakan, dünyanın saygı duyduğu bir lidere bunu yapamaz.

25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ise, ” Dinci, tarikatçı eğitimin küçük yaşlarda ele alıp beyinlerini yıkadığı öğrencilerin, kurucumuz Atatürk'e yaptıkları düşmanlığa, Kabataş'ın Atatürkçü öğrencilerinin karşı duruşu…” diyerek Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin yaptığı açıklamayı paylaştı.

ADD Genel Başkanı ve 25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin yaptığı açıklamayı paylaşarak, “Teşekkürler sevgili çocuklar. O arkadaşlarınızın körpe dimağlarını böyle haksız ve ahlâksız bir nefretle dolduran vatan, millet düşmanlarından bu rezaletin hesabı mutlaka sorulacaktır. Yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Türk tarihçi ve SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu çocuklar, sistemli bir politikanın eseri. Son 20 yılda Türkiye’de gizli, açık Atatürk düşmanlığı yapıldı. Fesli fessiz Atatürk düşmanları el üstünde tutuldu. Ancak bu politika ters tepti. Türk halkı Atatürk’te birleşti. Atatürk düşmanlığı ihanet veya cehaletle açıklanabilir.”

İlginizi Çekebilir Milli Eğitim'den 'Atatürk'e hakaret' açıklaması