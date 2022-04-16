Tarımsal araştırma enstitüsünün arazisi rezerv yapı alanı oldu

Türkiye'nin en önemli tarımsal araştırma enstitülerinden birisi olan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün arazisi rezerv yapı alanı olarak belirlendi.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli tarımsal araştırma enstitüleri arasında bulunan Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nin arazisi rezerv yapı alanı olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent Sezgin imzalı gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan 18.03.2020 tarihli ve 72330 sayılı “Tarım ve Orman Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç duyulan Yapı ve Tesislerin Bakım ve Onarımı İle Yapımına İlişkin Protokol” kapsamında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kullanımında bulunan Konya İli, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde 2311 ada 23 parsel numaralı ve 9.762.930,75 m² yüzölçümlü taşınmazdan 1.299.911,55 m2 lik kısmın “rezerv yapı alanı olarak” belirlenmesi 05.03.2021 tarihli ve 705342 sayılı yazımız ile uygun görülmüştür”

“İTİRAZLARA RAĞMEN BÖLGEYE ŞEHİR HASTANESİ YAPILDI”

Türkiye'nin en büyük keklik üretim merkezini de bünyesinde bulunduran enstitünün yapılaşmaya açılmasına İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tepki gösterdi.

“Ülkemizin tarımsal üretimini artırmak için önemli görevler üstlenmiş tarımsal araştırma enstitülerinin arazilerinin imara açılması kabul edilemez” diyen Yokuş, şunları söyledi:

“Türkiye'de kurulan birçok tarımsal araştırma enstitüsünün teker teker ranta kurban edildi. İlk kurulan araştırma enstitülerinden olan Yeşilköy'ün arazisi havaalanı yapıldı. Sonra bunu arazilerinin bir kısmı Ankara ve Eskişehir'de üniversite, Edirne'de toplu konut, Sakarya'da otogar, Samsun'da organize gıda sanayi, Adana'da özel sektör işletmesine kiralandı ve satıldı. Konya'da enstitünün bulunduğu alan yükseklik kodu olarak Konya'nın en düşük alanıdır ve hava kirliliğinin geçmişte en yoğun yaşandığı bölgesidir. Ayrıca bilirkişilerin yaptıkları incelemelerde bölgenin eski bir bataklık alan olduğu ve yapılaşmaya açılmaması gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen enstitünün bulunduğu alanın bir bölümüne Konya Şehir Hastanesi yapıldı ve o dönemde bu karara birçok STK tepki gösterdi. Olay mahkemelik olsa dahi yanlıştan dönülmedi. Yine aynı bölgenin bir bölümü ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü binası yapılacak. Şimdi de yeni alınan kararla da yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda yine imara açılıyor. Biz geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bakanlığa soru önergesi vermiştik ancak aklımızla alay edercesine bize bir cevap verildi.”

“BU UYGULAMALARDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün korunması ve Ar-Ge çalışmalarının devam ettirilmesi çağrısında bulunan Yokuş, “Ülkemizin tahıl ambarı ve tohumculuk sektörünün lideri konumundaki Konya'mız pek çok bölgemiz gibi kuraklıkla boğuşuyor. Böyle bir durumda tarımsal problemlere çözüm üretecek, Konya ve diğer illerdeki ülke tarımına katkıları tartışılmaz olan tarımsal araştırma enstitülerinin arazilerini talan ederek parsel parsel tarım dışına çıkartmak ülke tarımının bugününe ve geleceğine büyük zarar veriyor. Pandemide gıda arzının önemi bir kez daha ortaya çıkmışken bu uygulamalara karar verenler gıdanın öneminin farkında değiller. Bu skandal kararı alanlar, ülkenin gıda güvenliği ve güvenirliliği adına yeniden gözden geçirmeleri ve bu tür uygulamalardan derhal vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.