Tarkan’ın 9 Eylül’de konser vereceği sahne çöktü

İzmir'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Tunç Soyer, ""Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz" ifadesini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu’na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sahnenin çökmesiyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarkan’ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız” ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Tarkan’ın, 9 Eylül Cuma günü çöken sahnede konser vermesi planlanıyordu. (AA)

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