Tarla 10 bin, gübre 15 bin

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, çiftçinin tarımdan uzaklaştığını belirterek "Nasıl uzaklaşmasın, Ankara’nın bazı ilçelerinde bir dönüm arsa 10 bin lira ama bir ton gübre 15 bin lira. Çiftçinin arsa değerinden daha pahalıya gübre alıp ürün yetiştirmesi mümkün değil" dedi. SÖZCÜ Ankara Bürosunu ziyaret eden Delikanlı, "Çarşıya çıkan vatandaş zaten Pinokyo TÜİK’in enflasyon hesabına inanılmayacağını görüyor" açıklaması yaptı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, çiftçinin tarımdan uzaklaştığını belirterek, “Nasıl uzaklaşmasın, Ankara'nın bazı ilçelerinde bir dönüm arsa 10 bin lira ama bir ton gübre 15 bin lira. Çiftçinin, arsa değerinden daha pahalıya gübre alıp ürün yetiştirmesi mümkün değil” dedi.

SÖZCÜ Ankara Bürosunu ziyaret eden ve Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ile görüşen Delikanlı, “Çarşıya çıkan vatandaş zaten Pinokyo TÜİK'in enflasyon hesabına inanılmayacağını görüyor'' dedi ve şunları söyledi:

'Pinokyo TÜİK'in burnu her geçen gün uzuyor. 3 Ocak’ ta enflasyon rakamlarını açıklayacaklar ve yine yalana sığınacaklar, çünkü emekliye, işçiye, memura zam vakti geldi.

Bu yalanlarla milletin cebine elini daldırıyorlar. Yeni yılda işçiye, memura da asgari ücretli gibi en az yüzde 54 zam yapılmalı. Emekliye o da yetmez yüzde 100 olmalı.

Asgari ücretin artmasını olumlu buluyoruz ancak 8 bin 500 liraya çalışacak bir asgari ücretlinin SGK ve diğer ödemelerle birlikte işverene maliyeti 11 bin 750 lira oldu. Bu durum da ya kayıt dışına yol açacak ya da işveren işçi çıkarmak zorunda kalacak, işsizlik artacak.

Yapılması gereken enflasyonu kontrol altına alıp halkın alım gücünü yükseltmek. ‘Ustalık dönemim' diyenlerin ülkesinde tencereler boş, çocuk bezi bile lüks oldu. Cumhurbaşkanının arabasının bagajında çocuklara dağıttığı oyuncaklar var. Sadece o oyuncakların geçen yılki faturası ile bu yılki faturasına bakılsa, enflasyon nereden nereye gelmiş görülür. Biz de artık ‘Yeter be usta' diyoruz.