Tartışmalı proje Kanal İstanbul’da yeni gelişme

Kanal İstanbul’un çevresine kurulması planlanan Yenişehir’in imar planlarında değişiklik yapıldı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un çevresine kurulması planlanan Yenişehir'in rezerv yapı alanına ilişkin 2.Etap Revizyon İmar Planları'nı 25 Mart 2021'de onaylanarak askıya çıkarmıştı.

Söz konusu planlarda ilgililerin talepleri, bölgenin gereksinimleri ve kurum görüşleri doğrultusunda jandarma hizmet alanına ve kapalı spor tesisi alanına ilişkin fonksiyon değişikliği yapılmasına karar verildi.

Bakanlık bu kapsamda yaptığı plan değişikliğini 3 Şubat 2022'de onaylayarak askıya çıkardı. Plan değişikliğine ilişkin açıklama raporuna göre söz konusu alan Çatalca yarımadasının ortasında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun güneyinde, Dursunköy Mahallesi'nin doğusunda yer alıyor. Ve yaklaşık 96 bin 726 metrekarelik alanı kapsıyor.

JANDARMA KARAKOLLARI İÇİN YER TAHSİSİ İSTENDİ

Raporda, 16 Mayıs 2018 tarihli İstanbul Valiliği Jandarma Komutanlığı yazısı ile Kanal İstanbul Projesi'nin emniyetini sağlamak ve söz konusu projeler nedeniyle bölgede nüfusun artacağı değerlendirilerek oluşması muhtemel emniyet ve asayiş olaylarını önleme, müdahale etmek amacıyla etkin ve görünür noktalara yeni Jandarma karakollarının açılması amacıyla yer tahsisi talep edildiği aktarıldı.

Jandarma Hizmet Alanı'nın Kuzey Marmara Otoyolu'na yakın, muhtemel emniyet ve asayiş olaylarını önleme, müdahale etmek amacıyla etkin, görünür ve erişebilirliği yüksek bir konumda planlama gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

KARAKOLUN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu amaç doğrultusunda ilgililerinin talepleri, kurum görüşleri ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak “jandarma hizmet alanının” yeri değiştirildi.

Daha önce “Teknik altyapı” fonksiyonu olarak belirlenen alanın yeni fonksiyonu, “İdari hizmet-Jandarma hizmet alanı” olarak değiştirildi.

YENİ FONKSİYON: KAPALI SPOR TESİSİ

Mevcut planda, “jandarma hizmet alanı, lise, park ve yol alanları” olarak belirlenen alan ise ilgili kurumlardan gelen talep ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iptal edildi. Bu alan, “kapalı spor tesisi” olarak planlandı.

Raporda, Plan değişikliği ile bu bölge için daha önce belirlenen 116 bin 141 kişilik nüfusun değişmediği belirtildi.

Kapalı spor tesis alanında emsal 1 olarak belirlendi. Bu alanda seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik büfe, lokanta, pastane üniteleri yapılabilecek.

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul raporundaki ‘risk'