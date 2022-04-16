Taş ocağı istemeyen bölge halkı, patlama anını kayıt altına aldı

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Belkoop konutlarına 160 metre uzaklıkta olan taş ocağının 20 yıl sonra yeniden faaliyete geçirilmesine tepkiler büyüyor. Taş ocağının hukuksuz bir şekilde açıldığını ve can güvenliklerinin olmadığını söyleyen çevre sakinleri, patlama anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Halil ATAŞ

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Keşan’da yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Belkoop konutlarına 160 metre uzaklıkta faaliyet gösteren taş ocağı tehlike saçıyor.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Keşan’da binlerce insanın yaşadığı alana 160 metre mesafede faaliyet gösteren taş ocağının 20 yıl aradan sonra hukuksuz bir şekilde yeniden faaliyete sokulduğunu belirten Belkoop sakinleri, “Taş ocağında büyük bir gürültü ile patlamalar meydana geliyor. Can güvenliğimiz yok” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Bugün taş ocağında patlatma yapılacağı haberini alan vatandaşlar, o anları kayda aldı. Paniğe sebep olan patlamanın ardından alanda iş makineleri ile çalışma kaldığı yerden devam etti.

“PATLAMA YAPILMAYACAK DENİLDİ”

Keşan Kent Çevre Ekoloji Platform Sözcüsü Saliha Kafalı, Yeni Mahalle'de yerleşim yerlerine 160 metre yakınlıkta bulunan taş ocağında patlatma yapılmasına tepki göstererek, “BOTAŞ'ın hukuk tanımazlığının devam ediyor. Taş ocağında, bugün saat 14.55 sıralarında patlatma yapıldı. Bizler bu patlatmaya birebir şahit olduk. Proje tanıtım dosyasında, ‘patlatma yapılmayacak' şeklinde yazıyordu. Fakat, BOTAŞ hukuksuz şekilde patlatmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

“ÇEVRE KATLİAMINI DURDURMAK İÇİN HAREKETE GEÇSİNLER”

‘ÇED gerekli değildir’ ve ‘sakınca yoktur’ diyenleri göreve davet ettiklerini dile getiren Kafalı, “Bizim burada can ve mal güvenliğimiz yok. Taş ocağı çevresine oturan insanlar, pencerelerini açamıyorlar. Kalkan tozdan ötürü sağlığımız tehdit altındadır. Bizim sağlığımızı hiçe sayıyorlar. Çocuklarımızı sokağa salamaz hale geldik. Çünkü kamyonların geçiş güzergahı şehir içi ve okul önleridir. Yetkilileri sesimizi duymaya ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Yeter artık Sayın Valimiz ve BOTAŞ yetkilileri artık sesimizi duysun ve bu çevre katliamını durdurmak için derhal harekete geçsinler” şeklinde konuştu.