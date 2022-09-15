Tasarruf yok sayıldı: AKP’li belediyeye 168 milyona araç kiraladı

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, araç alımları da dahil olmak üzere kamuda tasarruf yapılması gerektiği vurgulanırken AKP Milletvekili Vahit Kiler'in şirketinin ortağı olduğu Tureks Turizm, AKP'li Başakşehir Belediyesi'ne 168 milyon liraya araç kiraladı.

Fırat FISTIK

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2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede tasarruf vurgusu yapılırken, kaynağı ne olursa olsun araç kiralama, araç alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşaası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olduğu belirtildi.

AKP'Lİ KİLER'İN ŞİRKETİ

Genelgede özellikle araç alımları, kiralamaları, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda uyarı yapılsa da AKP'li Başakşehir Belediyesi geçen hafta 168 milyon 980 bin liralık bedelle araç kiraladı.

15 Ağustos'ta yapılan ihalede 3 şirketin teklifi kabul edilirken kazanan AKP Milletvekili Vahit Kiler'in Kiler Holding şirketinin de ortağı olduğu Tureks Turizm Taşımacılık şirketi oldu.

Kiler, AKP'nin kurulduğu 2001 yılında parti üyesi olarak görev almış, İstanbul kurucu il yönetim kuruluğu üyeliği yapmıştı.

Dört dönem AKP'den milletvekili seçilen Kiler, 2018'de de memleketi Bitlis'ten seçilmişti.

SERMAYESİ 108 MİLYONDAN 500 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

2002 yılında kurulan şirket 2021 yılında halka arz edilmiş, 108 milyon liralık sermayesi 500 milyon liraya çıkarılmıştı.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Atilla Ersan, Celal Kalkan, Vahit Kiler'in şirketi Kiler Holding'i temsilen Ümit Kiler, Nazif Ersan gibi isimler yer alıyor.

2002'de kurulan şirket 2021 Nisan'ında halka arz edilmiş, hisselerine 6 kat talep gelmişti.

Kiler Holding Grubu'nun personelini taşımaya yönelik kurulan Tureks Turizm, personel taşımacılığından iş makinası, otobüs, kamyon kiralamaya kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet yürütüyor.

Daha önce de yüksek bedellerle AKP'li belediyeler, devlet kurumlarının ihalesini almasıyla biliniyor.

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