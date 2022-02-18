Taşçı: RTÜK, Tarkan’ın şarkısı için saraydan talimat bekliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün sosyal medyada gündem olan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'in televizyonlarda yayınlanıp yayınlanmamasına karar vermek için saraydan talimat beklediğini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Tarkan'ın dün akşam sosyal medya platformu Youtube’de yayınlanan son şarkısı ‘Geççek' bir anda gündeme oturdu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen klipteki şarkının sözleri, muhalefet cephesi tarafından beğenilirken bazı kesimler ise iktidara gönderme yapıldığını savunarak eleştirmişti.

SARAY'DAN TALİMAT BEKLİYOR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK’ün Tarkan’ın şarkısının televizyonlarda yayınlanmaması için saraydan talimat beklediğini yazdı. Taşçı, RTÜK’ün Sezen Aksu’da da aynı talimat verdiğini, ancak Erdoğan’ın ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince açığa düştüğünü ifade etti.

“RTÜK, SEZEN AKSU’DA DA TALİMAT VERMİŞTİ ANCAK…”

İlhan Taşçı Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “RTÜK, sevgili Tarkan’ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu'yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü”

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