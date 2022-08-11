Tatil için geldikleri Milas’ta kaza geçiren Bensu yaşama 4 gün tutunabildi

Muğla’nın Milas ilçesine tatile geldikleri Ören Mahallesi yakınlarında dereye uçan otomobilde 4 gün önce eşini yitiren iki yıllık evli Bensu Keçeli de bugün öğle saatlerinde yaşama veda etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine Ankara'dan arkadaşları ile birlikte tatile gelen Sağlık Bakanlığı çalışanları iki yıllık evli Bensu Keçeli (31) ile eşi Çağatay Keçeli (36) 7 Ağustos 2022 tarihinde gece yarısı Ören Mahallesi yakınlarında dereye uçan otomobilde ağır yaralanmışlardı.

10 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMIŞLARDI

Kazada Hollanda'dan tatile gelen Yasin Uysal'ın kullandığı otomobil 10 metrelik dere yatağına uçmuş ve hurda haline gelen otomobilde Recep Argun ile Çağatay Keçeli olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yasin Uysal ile Bensu Keçeli ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı.

4 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kafatasında kırıklar olan, boynu kırılan, omurilik ve kürek kemikleri kırılan Bensu Keçeli tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Bensu Keçeli'nin babası Veli Güzel ile annesi Satı Güzel'in büyük acı ve üzüntü içerisinde olduğu gözlendi. Bensu Keçeli'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

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