TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Garo Paylan’ın teklifine tepki geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına yönelik yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın “1915 teklifine” tepki gösterdi. Şentop, “Teklifi iade ettik. Bizim tarihimize hakaret edilmesine hele TBMM çatısı altında asla müsaade etmeyiz. İade ettik. Böyle bir davranışın iyi niyetli olmadığını provakatif olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir.” dedi. (DHA)

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